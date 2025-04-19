Tekirdağ'da Jandarmadan Dev Operasyon: Silah, Uyuşturucu ve Tarihi Eser Ele Geçirildi

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Tekirdağ'da jandarmadan silah, uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda çok sayıda silah, mühimmat, uyuşturucu madde ve tarihi eser ele geçirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca uzun süredir sürdürülen istihbari çalışmalar sonucunda, Süleymanpaşa ilçesinde ikamet eden Y.Y. isimli şahsın adresine 18 Nisan 2025 günü Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve sivil unsurların katılımıyla operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, silah ve mühimmat kaçakçılığı kapsamında 13 adet 9 milimetre çapında tabanca, 1 adet 7.65 milimetre ve 1 adet 6.35 milimetre çapında tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 14,5 milimetre, 2 adet 7,62 milimetre, 2 adet 5,56 milimetre fişek, 85 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 31 adet 7.65 milimetre fişek, 28 adet 6.35 milimetre fişek, 122 adet av tüfeği kartuşu, 50 adet kurusıkı fişek, 20 adet farklı ebatlarda tabanca şarjörü, 6 tabanca üst kapağı, 6 namlu, 25 kabze, 1 tabanca iskeleti, 4 icra mili, 35 icra yayı, 75 tabanca tetiği ve çeşitli yedek parça ile 9 adet kama ve 7 adet bıçak ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti kapsamında ise 0,59 gram kokain, 1,07 gram metamfetamin, 6 adet sentetik hap, 0,77 gram kubar esrar, 85,37 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 53 kilitli poşet ve 8 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Tarihi eser kaçakçılığı kapsamında ise 3 adet dedektör, 573 adet tarihi obje ve 447 adet sikke olmak üzere toplam 1020 adet tarihi eser niteliği taşıyan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Y.Y. hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.