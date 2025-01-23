Tekirdağ'da Jandarma Tütün Operasyonu

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince tütün ve makarona yönelik operasyon düzenlendi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde bir işletmede yapılan kontrolde H.E.B.'nin işletmesinde 4 bin adet tütün dolu makaron ve 6 adet elektronik sigara tespit edildi.

Malkara ilçesi Camiatik Mahallesi'nde Ö.A.'nın kiraladığı depoda yapılan aramada; 60 bin adet boş makaron, 35 kilogram tütün, 1 adet tütün doldurma makinesi, 1 adet kompresör; H.K.'ye ait işletmede yapılan aramada ise 600 adet boş makaron, 12 kilogram açık tütün, 200 adet dolu makaron, İ.E.Ö.'nün işletmesinde yapılan aramada da bin 560 adet makaron ele geçirildi.

Şahıslar ile ilgili işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ