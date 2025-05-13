Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Süleymanpaşa, Muratlı, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde A.B.'nin ikametinde yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet fişek, 20 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 3 adet şarjör, 1 adet kılıç, 2 kök kenevir fidesi, 2 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu ile birlikte 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Aynı gün Muratlı ilçesi Balabanlı Mahallesi'nde R.K., G.G. ve O.O.'nun bulunduğu araçta yapılan aramada ise 9,7 gram amfetamin, 1 adet sentetik hap, 1,9 gram esrar ve 3 fişek halinde içime hazır esrar ele geçirildi.

Çorlu ilçesi Seymen Mahallesi'nde N.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada ise 5 gram metamfetamin ve 1 adet payp bulundu.

Son olarak, Çerkezköy ilçesinde yapılan üst aramasında F.C.'nin üzerinde 4 gram eroin ile 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu madde, silah ve malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ