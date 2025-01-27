Üye Girişi
Haberler
Halit Ergül'ün vukuatları bitmiyor! Gazelle'in arazisini 13 kat büyütmüş

78 kişiye mezar olan otelin sahibiyle ilgili bir büyük skandal daha
78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı

78 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedeni kahretti
Satılmış Büyükcanayakın'ın ismini veren İmamoğlu'na jet soruşturma

İmamoğlu'na kürsüden iner inmez jet soruşturma
Ben Gvir'i rahatsız eden görüntü: Savaşa geri dönüp hepsini yok etmeliyiz

Görüntü resmen çıldırttı! Yürüyüşe geçen on binler için skandal çağrı

Tekirdağ'da Jandarma Operasyonlarında Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Jandarma Operasyonlarında Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonlarda, silah ve uyuşturucu maddelere yönelik önemli ele geçirmeler yapıldı. 24-25 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonda, kuru sıkı tabancalardan metamfetamine kadar birçok yasa dışı malzeme bulundu. Yetkililer, bu tür operasyonların devam edeceğini duyurdu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonlarda, 24-25 Ocak 2025 tarihleri arasında silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İlk operasyonda, Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi'nde İ.A. ve M.E.Y.'nin üst aramasında 2 adet kuru sıkı tabanca bulundu. Bir diğer operasyonda ise 25 Ocak 2025 günü Çerkezköy Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde C.G.'nin aracında yapılan kontrollerde; 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet şarjör, 48 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 1 adet şarjör ve 9 adet kartuş ele geçirildi.

Süleymanpaşa İlçesi Husunlu Mahallesi'nde 24 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, Ö.T.'nin üst aramasında ise 10 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Marmaraereğlisi İlçesi Sultanköy Mahallesi'nde 25 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen bir başka operasyonda, K.G. ve Ö.T.'nin kaba üst aramasında ise 115 gram bonzai madde ele geçirildi.

Yetkililer, ele geçirilen malzemelerin yasa dışı faaliyetlere yönelik kullanıldığını belirterek, operasyonların devam edeceğini açıkladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Nijeryalı futbolcu "Arda" adını alıp Türkiye'yi soydu
img

Yeni transferi kadro dışı bıraktı!
img

Erkek tarafının isteği, düğünü savaş alanına çevirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Yeni Yol ittifakına yeni partiler katılacak' | Mahmut Arıkan

"Yeni Yol ittifakına yeni partiler katılacak" | Mahmut Arıkan
Erkek tarafının isteği yüzünden düğünde ortalık savaş alanına döndü

Erkek tarafının isteği, düğünü savaş alanına çevirdi
Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti

Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti
Dilan Polat'ın başı yine derde girdi: Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum

Dilan Polat'ın başı yine derde girdi! Gözyaşlarına boğuldu
Bu kart durduk yere para kesiyor

Bu kart durduk yere para kesiyor
Görüntü Türkiye'den! Köpeğinin bağrışlarına uyandı, gördükleri karşısında hayrete düştü

Gece yarısı bağrışlara uyanıp gördükleri karşısında hayrete düştü

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.