Tekirdağ'da Işık İhlali Sonucu Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı

Tekirdağ'da Işık İhlali Sonucu Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen kazada, ışık ihlali sonucu bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcusu ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ışık ihlali sonucu motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi Çevreyolu üzeri Büyükyoncalı Mahallesi Palamutdere mevkisi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Palamutdere'den Yeniköy yönüne seyreden E.U. yönetimindeki 39 DA 674 plakalı otomobil ile Saray'dan Yeniköy yönüne giden E.Y. idaresindeki motosiklet, iddiaya göre ışık ihlali nedeniyle kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü E.Y. ile arkasında yolcu olarak bulunan M.Y. ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralılar Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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