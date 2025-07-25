Tekirdağ'da İş Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da İş Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen iş kazasında Yavuz Doğan adlı işçi, elektrik akımına kapıldıktan sonra düştü ve hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Marmaracık Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında meydana gelen olayda, boyama çalışması yapan Yavuz Doğan, kullandığı metal fırçanın tellere temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Bu sırada iskelede dengesini kaybeden Doğan, yaklaşık 7 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı. Olay sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz Doğan, yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybetti.

İş kazasıyla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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