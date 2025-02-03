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Tekirdağ'da İlaç Fabrikasında Patlama: 6 İşçi Yaralı

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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ilaç fabrikasında kimyasalların karışımı sonucu meydana gelen patlama sonucu 6 işçi yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, soruşturma ve tedavi işlemlerini başlattı.

Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ilaç fabrikasında iddiaya göre kimyasalların karışımı sonrası meydana gelen patlama korkuttu. Patlamadan etkilenen 6 işçi olay yerine gelen ambulanslarda tedavi altına alınırken polis ekipleri patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 11.sokakta faaliyet gösteren Koçak Farma isimli ilaç fabrikasında sabah saatlerinde iddiaya göre üretim bölümünde kimyasalların karışımı sırasında patlama yaşandı. Patlamayla birlikte işçiler kendilerini dışarı atarken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle sesten altı işçi etkilenirken, olay yerinde bulunan ambulansta tedavi edildi. İtfaiye ekipleri patlamanın yaşandığı bölümde çalışma yaparken, polis ekipleri ise patlamayla ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da İlaç Fabrikasında Patlama: 6 İşçi Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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