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Tekirdağ'da İki Hırsız 120 Saatlik Kamera Kaydı ile Yakalandı

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Çerkezköy ilçesinde iki villadan elektronik cihaz çalan maskeli hırsızlar, polis tarafından güvenlik kamerası kayıtları kullanılarak tespit edilip yakalandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde geçtiğimiz ay iki villadan elektronik cihazlar çalan 2 kişi, polis tarafından 120 saatlik güvenlik kamerası kaydı izlenerek yakalandı.

Geçtiğimiz ay Çerkezköy ilçesi Amberdere mevkiindeki iki villaya giren maskeli ve eldivenli 2 hırsız, kimsenin olmamasını fırsat bilerek villaları talan etmişti. Güvenlik kameralarına aldırış etmeden villalarda bulunan elektronik cihazları çalan hırsızlar kayıplara karışmıştı. Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin E.D. ve Ş.H. olduğunu tespit etti. Gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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