Tekirdağ'da İki Grup Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Tekirdağ'da iki grup arasında çıkan kavgada tekmeler, yumruklar ve bıçaklar havada uçuştu: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı sahilinde iki grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi sahil kumsal bölgesinde gece saat 02.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekmeli, yumruklu ve ardından bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan arbede sonucunda 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgaya karışan şahısların kimliklerini belirlemek ve olayın detaylarını netleştirmek için geniş çaplı inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.