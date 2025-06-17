Tekirdağ'da İki Grup Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tekirdağ'da İki Grup Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
Haber Videosu

Tekirdağ'da iki grup arasında başlayan tartışma, tekmeli ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı, polis geniş çaplı inceleme başlattı.

Tekirdağ'da iki grup arasında çıkan kavgada tekmeler, yumruklar ve bıçaklar havada uçuştu: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı sahilinde iki grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi sahil kumsal bölgesinde gece saat 02.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekmeli, yumruklu ve ardından bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan arbede sonucunda 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgaya karışan şahısların kimliklerini belirlemek ve olayın detaylarını netleştirmek için geniş çaplı inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAN CAN ARICILAR - 3.Sayfa
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in Demir Kubbe'si Tel Aviv'i vurdu! O anlar kamerada

Demir Kubbe kendini vurdu! O anlar kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye rol üstlenmeye hazır

Savaş devam ederken Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a önemli teklif
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin bize efelenemeyeceği kapasiteye ulaşacağız, bunun şartı ise...

"Kimsenin efelenemeyeceği kapasiteye ulaşacağız, bunun şartı ise..."
Kubilay Aka Moskova'da galip geldi! Zaferi sevgilisini omzuna alarak kutladı

Ünlü oyuncu zafer sarhoşu! Sevgilisi omzuna alarak kutlama yaptı
İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bu yöntemle delmişler

İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bakın nasıl delmişler
Alex de Souza'dan sürpriz imza! Yeni takımı açıklandı

Çok sürpriz adres! Alex'in yeni takımı açıklandı
Serdal Adalı'dan paylaşım: 200 milyon euroluk müjde

Beşiktaş'a 200 milyon euroluk müjde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.