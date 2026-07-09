Tekirdağ'da bir ayda 215 şüpheliye operasyon

Tekirdağ'da haziranda düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah, uyuşturucu madde, kaçak tütün ve sahte ürün ele geçirilirken yakalanan 215 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-30 Haziran tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele, silah kaçakçılığı ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik il genelinde çok sayıda operasyon gerçekleştirdi.

Uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlarda kubar esrar, skunk, bonzai, bonzai ham maddesi, metamfetamin, eroin, 713 adet sentetik ecza, 140 kök kenevir, uyuşturucu kullanma aparatları ile hassas terazi, 16 tabanca, 16 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, silahlara ait çok sayıda şarjör ve mühimmat, sahte plaka, sahte belge, sahte çek, tarihi obje, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tablet, flash bellek ve SIM kartların yanı sıra 672 adet sahte konfeksiyon ürünü ele geçirildi. Ekipler ayrıca kaçak alkol ve tütün ürünlerine yönelik operasyonlarda 286 litre alkollü içki, 13 litre etil/metil alkol, 4 bin 801 kilogram açık tütün, 65 bin 558 kilogram nargile tütünü, 60 bin 770 adet dolu makaron, 122 bin 800 adet boş makaron, kaçak sigaralar, elektronik sigaralar ve makaron doldurma makinelerine de el koydu.

Operasyonlarda yakalanarak haklarında adli işlem başlatılan toplam 215 şüpheliden 24'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarmadan yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı