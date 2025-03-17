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Tekirdağ'da Hatalı Parklara Karşı Denetimler Artırıldı

Tekirdağ'da Hatalı Parklara Karşı Denetimler Artırıldı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde hatalı park eden araçlara karşı denetimlerini sıkılaştırdı. Ana arterlerde gerçekleştirilen denetimlerde, trafiği aksatan ve yaya geçişlerini engelleyen araçlara cezai işlemler uygulandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde hatalı parklara karşı denetimlerini sıklaştırdı.

Şehrin en işlek noktalarından biri olan Hükümet Caddesi başta olmak üzere ana arterlerde devriye faaliyetlerine hız veren trafik ekipleri, trafiği aksatan ve yaya geçişlerini engelleyen araçlara cezai işlem uyguladı. Denetimler sırasında özellikle ikinci sıra park, kaldırımı işgal eden araçlar ve engelli rampalarını kapatan sürücüler hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Yetkililer, sürücülerin kurallara uymaları gerektiğini belirterek, trafik düzeninin sağlanması adına denetimlerin süreceğini ifade etti. Şehir merkezinde trafik akışını rahatlatmak amacıyla yapılan uygulamalarda, hatalı park eden birçok araca cezai işlem uygulandı.

Trafik ekipleri, şehir genelinde trafik düzenini sağlamak için denetimlerin artırılacağını vurgulayarak, sürücüleri kurallara uymaya davet etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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