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Tekirdağ'da Gürültü Kirliliğine Karşı Denetim: 2 Araç Traffikten Men Edildi

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, abart egzoz kullanan araçlar için denetim yaptı. İki araç trafikten men edildi ve sürücülere toplam 40 bin TL ceza kesildi. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Egzoz değil gürültü bombası: Tekirdağ'da 2 araç trafikten men edildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube ekipleri, çevre ve gürültü kirliliğiyle mücadele çalışmalarında, kent genelinde abart egzoz kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Şehrin farklı noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında, modifiye edilmiş ve çevreye rahatsızlık veren araçlar sıkı takibe alındı.

Gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde toplam 50 araç sorgulandı. Denetimlerde, mevzuata aykırı şekilde abart egzoz kullandığı belirlenen 2 araç trafikten men edilirken, çeşitli trafik ihlallerinden dolayı sürücülere toplamda 40 bin TL idari para cezası kesildi.

Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, özellikle genç sürücüler arasında artış gösteren abart egzoz kullanımının sadece çevreyi değil, şehir trafiğinde yaşayan vatandaşları da olumsuz etkilediği vurgulandı. Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAN CAN ARICILAR - 3.Sayfa
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