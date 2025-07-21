Tekirdağ'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Düzensiz Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik denetimlerde 8 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen ve İnsan Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ergene ilçesi Edirne istikametindeki kontrol noktasında göçmen kaçakçılığına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde durdurulan bir araçtaki farklı uyruklara mensup 8 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği, organizatör şüphelisi hakkında ise yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - TEKİRDAĞ