Tekirdağ'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 21 Kaçak Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 21 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda Afganistan, İran ve Bangladeş uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı nedeniyle aranan bir organizatör tutuklandı. Emniyet yetkilileri, mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda Afganistan, İran ve Bangladeş uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalanırken, daha önce arandığı belirlenen organizatör tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolunun Malkara istikameti üzerinde durdurulan bir araçta düzensiz göçmenlerin bulunduğu tespit edildi. Araçta Afganistan, İran ve Bangladeş uyruklu 21 kaçak göçmen yakalandı.

Operasyonda ayrıca, 19 Mayıs 2025 tarihinde başka bir ilde göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle arandığı tespit edilen organizatör A.Ö. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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