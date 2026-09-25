Tekirdağ'da göçle mücadelede 3 bin 551 kişi sorgulandı, 6 Türk vatandaşı yakalandı

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Tekirdağ'da düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 323 polisin katılımıyla gerçekleştirilen huzur uygulamasında 3 bin 551 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 6 Türk vatandaşı yakalandı. Denetimlerde 998 araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan 31 sürücüye idari ceza uygulandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, düzensiz göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele amacıyla kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. "Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması"na 77 ekip ve 323 personel katıldı.

Denetimlerde 3 bin 551 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, sorgulanan kişiler arasında 77 yabancı uyruklu kişi bulunduğu bildirildi. Yapılan kontrollerde, düzensiz göçle bağlantılı olmadığı belirtilen çeşitli suçlardan aranması bulunan 6 Türk vatandaşı yakalandı. Yakalanan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Huzur uygulamasında ekiplerce kent genelinde 20 umuma açık yer, 7 terminal ve 20 metruk bina da kontrol edildi. Ekipler, özellikle düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında şüpheli kişi ve durumlara yönelik denetimlerini yoğunlaştırırken, farklı noktalarda gerçekleştirilen kontrollerde aranan şahıslar üzerinde de incelemelerde bulundu.

Trafik uygulamalarında ise 998 araç kontrol edildi. Kural ihlali yapan 31 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda ayrıca 2 şahıs hakkında adli işlem, 4 şahıs hakkında ise idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, düzensiz göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele amacıyla kent genelindeki denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı