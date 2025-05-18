Tekirdağ'da Giysi Dolabı Görünümlü Skunk Serasına Baskın: 2 Gözaltı

Tekirdağ'da Giysi Dolabı Görünümlü Skunk Serasına Baskın: 2 Gözaltı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yapılan bir operasyonda, giysi dolabı içerisinde uyuşturucu üretimi yapan bir sera ortaya çıkarıldı. Ele geçirilen malzemeler arasında 18 kök skunk bitkisi ve 532 gram skunk bulunuyor. İki şahıstan biri tutuklandı.

Tekirdağ'da giysi dolabı görünümlü skunk serası ortaya çıkarıldı: 2 gözaltı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir evde yapılan aramada, giysi dolabı görünümlü uyuşturucu serasında skunk yetiştirildiği ortaya çıkarıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesinde ikamet eden M.M.D. ve S.A. isimli şahısların evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, evin içerisindeki giysi dolabının iç kısmına iklimlendirme sistemi kurularak skunk üretimi yapıldığı tespit edildi.

Evde gerçekleştirilen detaylı aramada iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen 18 kök skunk bitkisi, 532 gram skunk, 5,20 gram skunk tohumu, 1 adet iklimlendirme çadırı, 2 adet öğütme aparatı, 2 adet fan, 1 adet LED aydınlatma lambası, 17 litre bitki besleyici gübre, 1 adet 3 metrelik seyyar kablo, 5 metre havalandırma borusu, 4 adet kumaş saksı, 1 adet vantilatör, 1 adet dijital termometre, 1 adet mekanik zaman saati, 1 adet nem ölçer ve 1 adet pH ölçer ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Gözaltına alınan M.M.D. tutuklanırken, S.A. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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