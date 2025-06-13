Tekirdağ'da Gece Bekçisi Kulübesinde Ölü Bulundu

Tekirdağ'da Gece Bekçisi Kulübesinde Ölü Bulundu
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde gece fabrikayı bekleyen 67 yaşındaki bekçi Abdullah Çolak, kulübesinde ölü bulundu. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis intikal etti.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde fabrikayı bekleyen gece bekçisi, kulübesinde ölü bulundu.

Ergene Yeşiltepe Mahallesi sınırlarında bulunan Çorlu Deri İhtisas Karma Sanayi'nde sabah saatlerinde acı bir olay yaşandı. Gece fabrikayı bekleyen bekçi Abdullah Çolak (67), sabah saatlerinde kulübedeki oturduğu sandalyede hareketsiz vaziyette fark edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Abdullah Çolak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ve Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Çolak'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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