Tekirdağ'da filmleri aratmayan kovalamaca kazayla bitti: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymadığı motosikletlinin kaçması üzerine yaşanan kovalamaca kazayla bitti.

Kaza, Yeşiltepe Mahallesi Şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir Caddesi (Ahenk Caddesi) üzerinde dün gece meydana geldi. Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekibi, çevreye rahatsızlık veren motosikletlilere yönelik seyir halinde devriyeye çıktı.

Trafik ekibi, plakasını kapattığını gözlediği seyir halindeki bir motosikletliye 'dur' ihtarında bulundu. Motosikletlinin uyarılara uymayıp kaçmaya başlaması üzerine Yeşiltepe sokaklarında kovalamaca başladı. Cadde üzerindeki kovalamaca sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden Y.G.'nin kullandığı motosiklet, F.G. idaresindeki polis otosuyla çarpışarak kaldırıma devrildi.

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Y.G. ve arkasında bulunan A.D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan Trafik Jandarması tarafından yapılan kontrollerde, motosiklet sürücüsünün ehliyetinin yetersiz olduğu ortaya çıktı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

