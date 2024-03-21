Büyük ihlal ortaya çıktı! Tekirdağ'da 5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşanan feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Saray'dan Çerkezköy istikametine seyreden K.A. idaresindeki tırın, ışıklı kavşağı döndüğü sırasında Vize'den Çerkezköy istikametine seyreden M.K. idaresindeki Kale Seyahat'e ait yolcu minibüsüne çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Kazada adeta can pazarı yaşandı.

MİNİBÜS ÇARPARAK SAVRULUYOR

Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ışık ihlali yaparak kavşağı dönmeye çalışan tıra minibüsün çarparak savrulduğu gözlendi.

Öte yandan; kazayla ilgili soruşturma için Saray ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 3 savcı görevlendirildi.

Olay yerinden kareler;