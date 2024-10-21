Tekirdağ'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir otomobilin iş makinesine çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, gece saatlerinde gerçekleşti.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin iş makinesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Edirne yolu Ulaş Mahallesi girişinde gece saatlerinde meydana geldi. Cenk Varnalı hakimiyetindeki 59 FV 888 plakalı otomobil, Ö.A. yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Kadir Güler, Emre Ağır, Serhat Tunus, Deniz Yalnız adlı yolcular ve sürücü Cenk Varnalı hayatını kaybetti. - TEKİRDAĞ