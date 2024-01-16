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Tekirdağ'da Fabrika İnşaatında Göçük: 2 İşçi Toprak Altında

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Tekirdağ'da Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika inşaatının hafriyat çalışmalarında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. İşçileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ'da Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika inşaatının hafriyat çalışmalarında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. İşçileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Ergene ilçesindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika inşaatında saat 15.30 sıralarında hafriyat çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, 9 metrelik toprak yığını altında kalan işçileri kurtarmak için 8 saattir çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan toprak altında kalan bir işçi ile iletişimin koptuğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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