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Tekirdağ'da Ev Yangını: Ekipler Hızla Müdahale Etti

Tekirdağ'da Ev Yangını: Ekipler Hızla Müdahale Etti
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Çiftlikönü Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü ancak ev tamamen hasar gördü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çiftlikönü Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü, ancak ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğleden sonra merkez ilçede bulunan Hacı Hürmüz Sokak üzerinde bulunan bir evde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar sokağa araçla ulaşım zor olunca koşarak kapıyı kırıp yangına müdahale etti. Daha sonra itfaiye araçlarının sokağı girmesi sağlandı.

Ekipler yanan eve müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken, evde büyük çapta hasar oluştu ve yapı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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