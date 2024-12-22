Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 17 Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 17 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Ergene ilçesi E-80 Avrupa Otoyolunda, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele kapsamında düzenlediği uygulamada, farklı uyruklardan toplam 17 düzensiz göçmen ve 1 organizatör araçla birlikte yakalandı. Organizatör gözaltına alınırken, yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi. - TEKİRDAĞ