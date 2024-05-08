Tekirdağ'da Durdurulan Araçta Skunk ve Kokain Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 436 gram skunk ve 21 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan skunk ve kokain ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde polis ekiplerince arama yapıldı. Araç içerisinde bulunan S.İ. isimli şahısın üzerinde yapılan aramada; 101 parça halinde toplam 436 gram skunk ve 21 gram kokain ele geçirildi.
S.İ. isimli şahıs, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ