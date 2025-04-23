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Tekirdağ'da Deprem Nedeniyle Okullar 1 Gün Süreyle Tatil Edildi

Tekirdağ'da Deprem Nedeniyle Okullar 1 Gün Süreyle Tatil Edildi
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Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Tekirdağ'da ilk ve orta dereceli okullar ile kreşlerde eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca belirli gruptaki kamu personeli idari izinli sayılacak.

Marmara Denizi açıklarındaki 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Tekirdağ'da okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem nedeniyle il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile kreşlerde eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, malul gazi personel ile 10 yaşından küçük çocuğu bulunan anneler, herhangi bir işleme gerek kalmadan idari izinli sayılacak. Ancak sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel bu uygulamanın dışında tutuldu.

Yetkililer, vatandaşlara soğukkanlı olmaları ve resmi duyuruları takip etmeleri çağrısında bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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