Tekirdağ'da Denizde Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Tekirdağ'da Denizde Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde serinlemek için denize giren 3 çocuktan biri kayboldu. Ekipler, denizde kaybolan S.İ.'yi bulmak için karadan ve denizden arama çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denize giren 3 kişiden biri kayboldu, ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesi Yat Limanı sahilinde serinlemek için denize giren A.Y. isimli kız çocuğu ile O.A. (14) ve S.İ. (14) adlı iki erkek çocuğu bir süre sonra akıntıya kapıldı. O.A. kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşarak kurtulurken, A.Y. ise kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından denizden çıkarıldı. A.Y., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karadan ve denizden geniş çaplı arama

Denizde kaybolan S.İ.'yi bulmak için Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerine bağlı kurbağa adamlar hem karadan hem de denizden arama çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 40 kişilik ekip bölgede titiz bir şekilde arama yaparken, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 bot ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 1 bot da deniz yüzeyinde aramalara destek veriyor. Dalgıçlar tüplü dalışlarla su altını tararken, karadan da kıyı taraması yapılıyor.

Komutan da sahada

Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanı Can Çakıcı da olay yerine gelerek arama çalışmalarını yerinde takip etti. Öte yandan S.İ.'nin denize girmeden önceki son görüntüsünün de ortaya çıktığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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