Çocuklar ellerinde silahla geziyor sanıldı, oyuncak tabanca çıktı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sokak ortasında silah teşhiri yapan çocukların elindeki silahların oyuncak olduğu belirlendi. Çocuklar, kimlik tespitlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Tekirdağ'a sokak ortasında silah teşhiri yaparak çevreyi rahatsız eden çocukların elindeki tabancaların oyuncak olduğu belirlendi. Kimlik tespitleri yapılan çocuklar, işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi Nusratiye Sokak'ta 22 Ocak'ta ellerinde silah bulunan çocukların gürültü yaparak çevreyi rahatsız ettiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede videodaki çocukların D.E. (17), G.E. (13), O.T.P. (16) ve M.T. (13) olduğu belirlendi. Ekiplerce yapılan çalışmada iki çocuğun elinde görülen tabancalar ele geçirildi. Söz konusu silahların boncuk atar plastik tabanca olduğu tespit edildi. Kimlik tespitleri tamamlanan çocuklar, işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
