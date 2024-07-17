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Tekirdağ'da çiftlikte çıkan yangında 15 bin balya saman yandı

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 15 bin balya saman kül oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çiftlikte çıkan yangında 15 bin balya saman yandı.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Dereağzı Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Çiftlikte bulunan saman balyalarından dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri çiftlikteki yangına müdahale çalışması başlattı. Yangın öncesi çiftlikteki hayvanlar alandan çıkarılırken çiftlikte bulunan 15 bin saman balyası ise alev alev yandı. Yangın kontrol altına alınırken itfaiye ekiplerince soğutma çalışması başlatıldı.

Çiftlikteki yangın dron ile görüntülendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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