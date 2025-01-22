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Tekirdağ'da Bisikletli Çocuk Servis Minibüsüyle Çarpıştı

Tekirdağ'da Bisikletli Çocuk Servis Minibüsüyle Çarpıştı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bisikletli bir çocuğun servis minibüsüyle çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan bisikletli çocuk yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kapaklı ilçesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ç.A. isimli çocuk bisikletiyle cadde üzerinde ilerlediği sırada karşı şeride geçti. Bu esnada bisikletli çocuk, karşı şeritten gelen 59 S 2330 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu hastaneye kaldırıldı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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