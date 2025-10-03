Haberler

Tekirdağ'da Bir Otomobil Alev Alev Yandı

Tekirdağ'da Bir Otomobil Alev Alev Yandı
Güncelleme:
Tekirdağ-İstanbul yolu üzerinde bir otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple alev alarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Tekirdağ- İstanbul yolu üzerinde seyreden bir otomobil bir anda alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Yenice Mahallesi İstanbul yolu üzeri Şerefli mevkiindeki Çorlu sapağı ışıklarda meydana geldi. Süleymanpaşa istikametine seyreden bir otomobil, henüz bilinmeyen sebeple bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın aracın tamamını sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası otomobil hurdaya döndü.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
