Haberler

Tekirdağ'da Bir Haftada 134 Aranan Şahıs Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ genelinde yapılan polis operasyonlarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve ifadeye yönelik aranması bulunan 134 kişi yakalandı. Yapılan çalışmalarda 38 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ genelinde polis ekiplerince yapılan bir haftalık çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve ifadeye yönelik aranması bulunan 134 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttükleri operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Son bir haftalık dönemde yapılan uygulamalarda aranan 134 kişi yakalanarak adalete teslim edildi.

Yakalananlar arasında, "Kasten Yaralama" suçundan 19 yıl 6 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K., "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan 17 yıl 12 ay hapis cezası ve 42 bin TL adli para cezası bulunan, 1 yıl 5 aydır firari V.K., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 17 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.P., aynı suçtan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan K.T. ile "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Satın Almak, Kabul Etmek" suçundan 14 yıl 9 ay 1 gün hapis cezası bulunan M.D.S. isimli şahıslar da yer aldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında adli makamlara sevk edilen 38 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması için tüm ilçelerde gece gündüz demeden kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Öcalan için İmralı'ya gitmeye gerek yok' diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bir öneride bulundu

"İmralı'ya gitmeye gerek yok" deyip başka bir öneride bulu
'En iyi turizm köyleri' belli oldu! Türkiye'den 4 köy listede

Türkiye'den 4 köy "dünyanın en iyileri" arasında
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
'Öcalan için İmralı'ya gitmeye gerek yok' diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bir öneride bulundu

"İmralı'ya gitmeye gerek yok" deyip başka bir öneride bulu
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı

Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak

Asgari ücret için ilk kulis bilgisi: Bu rakamı kesinlikle geçmeyecek
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam şerefsizim

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.