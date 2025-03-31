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Tekirdağ'da Bayram Trafiği Denetimi: 6 Araç Trafikten Men Edildi

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan trafik denetimlerinde 6 aracı trafikten men etti. Toplam 40 araca sorgu yapılırken, 10 cezai işlem uygulandı ve sürücülere 35 bin lira ceza kesildi.

Tekirdağ'da bayram trafiği denetimi: 6 araç trafikten men edildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla il genelinde trafik denetimlerini artırdı.

Trafik ekipleri, il merkezi, şehirlerarası karayolları ve ilçelerde yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde durdurulan sürücülere, bayram trafiğinin yoğunluğu nedeniyle daha dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiği hatırlatılarak, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Denetimlerde toplam 40 araca sorgu yapılırken, 10 cezai işlem uygulandı, 6 araç trafikten men edildi ve sürücülere toplam 35 bin lira ceza yazıldı.

Ayrıca, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların yetkilileri ve personeline yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Trafik ekipleri, otobüs yolcularına emniyet kemeri kullanımının önemini anlatarak, güvenli yolculuk için kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.

Tekirdağ'da Bayram Trafiği Denetimi: 6 Araç Trafikten Men Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAN CAN ARICILAR - 3.Sayfa
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