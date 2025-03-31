Tekirdağ'da bayram trafiği denetimi: 6 araç trafikten men edildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla il genelinde trafik denetimlerini artırdı.

Trafik ekipleri, il merkezi, şehirlerarası karayolları ve ilçelerde yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde durdurulan sürücülere, bayram trafiğinin yoğunluğu nedeniyle daha dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiği hatırlatılarak, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Denetimlerde toplam 40 araca sorgu yapılırken, 10 cezai işlem uygulandı, 6 araç trafikten men edildi ve sürücülere toplam 35 bin lira ceza yazıldı.

Ayrıca, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların yetkilileri ve personeline yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Trafik ekipleri, otobüs yolcularına emniyet kemeri kullanımının önemini anlatarak, güvenli yolculuk için kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.