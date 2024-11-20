Tapulu arazisi olduğunu iddia ettiği sokak girişini tel örgüyle kapattı

Tekirdağ'da ilginç bir arazi tartışması meydana geldi. Bir vatandaş, 42 yıldır kendisine ait olduğunu öne sürdüğü sokağı tel örgü çekerek kapattı.

Sokak girişine tel örgü çekilerek yaya ve araç trafiğine kapatıldığını gören vatandaşlar durumu polis ve belediyeye bildirdi. Daha sonra belediye yetkilileri ile sokağı kapatan Ayla Güven isimli vatandaşla görüşerek, tel örgüyü kaldırttı. Sokak yaklaşık 1 saat kapalı kaldı.

Durumun, Belediye Meclisi'nde görüşüleceği ve gerekirse kamulaştırma kararı alınacağı belirtildi.

"TAPUNUN BİZE AİT OLDUĞUNU 1 BUÇUK YIL ÖNCE ÖĞRENDİM"

Ayla Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağın bir bölümünün tapulu arazileri olduğunu iddia etti. Tapunun kendilerine ait olduğunu bir buçuk yıl önce öğrendiklerini ifade eden Güven, "Kısa süre önce öğrendik ancak söz konusu sokağın bir kısmı 1982 yılından beri bize ait. Belediye ile uzlaşma bekliyoruz." dedi.

"ŞAŞIRDIM DİREĞİ GÖRÜNCE.."

Soysal Sokak sakinlerinden Mehmet Sabancı da sokağın tel örgüyle kapatılmasına anlam veremediğini söyledi. Duruma tepki gösteren Sabancı, "Adamlar geldi, başladılar direkleri dikmeye. Bir saat sonra tel örgü çektiler. 20 metre ileride oturuyorum. Şaşırdım, direği koyunca 'ne oluyor acaba' dedim. Sokak kapatılır mı? Ben pazarı kaldıracaklar sandım. Burasının sahipli olduğunu bilmiyordum." diye konuştu.