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Tekirdağ'da araç ve pavyon sahibini kurşunlama olayına karışan suç örgütüne operasyon

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Tekirdağ'da araç ve pavyon sahibini kurşunlama olayına karışan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'da araç ve pavyon sahibini kurşunlama olayına karışan suç örgütüne düzenlenen operasyonda 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce Çerkezköy ilçesinde ve çevresinde faaliyet yürüten, liderliğini M.K. isimli şahsın yapmış olduğu suç örgütüne yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda örgütün, Jandarma bölgesi olan Karaağaç beldesinde meydana gelen araç kurşunlaması olayı ve Çerkezköy ilçesindeki bir pavyonun sahibinin silahla yaralanması olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Örgüt adına silahla eylemleri yapan U.G., Ö.G. ve S.D. isimli şahıslar diğer örgüt elemanları ile birlikte Kırklareli Vize ilçesi kırsalında yakalandı. Şahısların ikametinde ve araçlarında yapılan aramalarda, olayda kullanılan tabancalar da dahil olmak üzere dört adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olaylarla ilgili toplam 8 şüpheli gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

Yakalanan 8 kişi adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Tekirdağ Pavyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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