Tekirdağ'da Apartman Yangını Kontrol Altına Alındı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir apartmanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir apartmanda çıkan konut yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Muratlı ilçesi Kazımdirik-Turan Mahallesi 21. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen dumanları gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, emniyet, sağlık ve elektrik işletmesi ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü, ardından soğutma çalışması yapıldı.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tedbir amaçlı olay yerinde hazır bekledi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangında evde maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
