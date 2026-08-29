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Çorlu'da Anız Yangını: 250 Dönüm ve 100 Saman Balyası Küle Döndü

Çorlu'da Anız Yangını: 250 Dönüm ve 100 Saman Balyası Küle Döndü
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde çıkan anız yangınında yaklaşık 250 dönüm alan ile tarlada bulunan 100’e yakın saman balyası yandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde çıkan anız yangınında yaklaşık 250 dönüm alan ile tarlada bulunan 100'e yakın saman balyası yandı.

Edinilen bilgilere göre, Yenice Mahallesi'ndeki anız alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve iş makinelerinden oluşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 250 dönüm alan ile alanda bulunan 100'e yakın büyük saman balyası yangında kül oldu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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