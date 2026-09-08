Haberler

Tekirdağ’da 4 ilçede denize girişler yasaklandı

Tekirdağ’da 4 ilçede denize girişler yasaklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla 4 ilçede denize girişlerin 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla 4 ilçede denize girişlerin 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre; Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Saray ve Şarköy ilçelerinde 8 Eylül 2026 Salı günü denize girmek yasaklandı.

Yetkililer, vatandaşların can güvenliği açısından yasağa uymalarını ve denize girmemelerini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı

Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi sonuçlandı! İşte kazanan isim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikte tartıştığı sürücüye sopayla saldırmaya kalkışan kişiye 380 bin TL ceza kesildi

Tartıştığı kişiye böyle saldırdı! Cezası çok ağır oldu
Türk Yıldızları Akrobasi Timi, Mısır Piramitleri üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Piramitlerin üzerindeki görüntüler nefes kesti
Cami önünde esrarengiz ölüm

Cami önünde esrarengiz ölüm
Eşine Türk kahvesi jesti yapan damat, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı

Eşine kahve yapan damat, hiç beklemediği bir karşılık aldı

Kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan araçta din görevlisi yaşamını kaybetti

Bu araçtan sağ çıkamadı
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi

Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'nu çok kızdıracak karar
Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı