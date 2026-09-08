Tekirdağ’da 4 ilçede denize girişler yasaklandı

Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla 4 ilçede denize girişlerin 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre; Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Saray ve Şarköy ilçelerinde 8 Eylül 2026 Salı günü denize girmek yasaklandı.

Yetkililer, vatandaşların can güvenliği açısından yasağa uymalarını ve denize girmemelerini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı