Tekirdağ'da 30 Dönüm Buğday Tarlası Yandı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde çıkan yangında 30 dönüm buğday ekili alan alevlere teslim oldu. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek tarlayı tamamen küle çevirdi. İtfaiye ekipleri yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına aldı, ancak çiftçiler büyük bir maddi zarara uğradı.

Şehir içindeki 30 dönümlük buğday tarlası alevlere teslim oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde çıkan yangında yaklaşık 30 dönüm buğday ekili alan küle döndü.

Olay, Altınova Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerinin içindeki ekili buğday tarlasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yaklaşık 30 dönüm buğday tarlası tamamen yandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, çiftçiler büyük üzüntü yaşadı.

Yangının etkili olduğu alanın genişliği ve tarlanın siyaha bürünmüş hali, olayın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi zarar büyük oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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