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Tekirdağ'da 23 Nisan Bayramı Coşkusu: Emniyet Müdürlükleri Çocuklara Hediyeler Dağıttı

Tekirdağ'da 23 Nisan Bayramı Coşkusu: Emniyet Müdürlükleri Çocuklara Hediyeler Dağıttı
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Tekirdağ sahilinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli hediyeler dağıttı. Etkinlikte çocuklar eğlenceli anlar yaşarken, aileler de etkinlikten memnuniyet duydu.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı şube müdürlükleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tekirdağ sahilinde stant kurarak çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin yer aldığı etkinlikte, çocuklara balon, uçurtma ve kalem hediye edildi.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, çocuklar hediyelerle bayram coşkusunu doyasıya yaşarken, aileler de etkinlikten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Etkinliğe Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da katılarak, çocuklarla yakından ilgilendi. Müdür Turanlı, etkinlik alanında çocuklarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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