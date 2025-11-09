Haberler

Tekirdağ'da 148 Aranan Şahıs Yakalandı

Tekirdağ'da 148 Aranan Şahıs Yakalandı
Tekirdağ genelinde polis ekiplerince gerçekleştirilen bir haftalık operasyonlarda, aralarında uzun süredir firari olan kişilerin de bulunduğu toplam 148 şahıs gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, kentteki huzur ve güven ortamını korumak için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Tekirdağ genelinde polis ekiplerince bir hafta boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında uzun süredir firari olarak aranan kişilerin de bulunduğu toplam 148 şahıs yakalandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, ifade ve hapis cezası bulunan 148 aranan şahıs gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sonucu, 6 yıl 5 aydır firari olarak aranan ve "Uyuşturucu Ticareti ve Yağma" suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.N. ile "Dolandırıcılık" suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K., "Uyuşturucu Ticareti" suçundan 15 yıl 5 ay 25 gün hapis cezası bulunan A.U., yine aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.K. ve "Yağma" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan D.B. yakalandı.

Çalışmalar kapsamında yakalanan 54 şahıs, adli makamlara sevk edilerek tutuklanıp cezaevine teslim edildi. Emniyet yetkilileri, Tekirdağ'ın huzur ve güven ortamının korunması için tüm ilçelerde gece gündüz demeden çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa

