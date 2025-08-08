Tekirdağ Çorlu'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ Çorlu'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

65 yaşındaki Ali Özel, Tekirdağ Çorlu'da yürüyüş yaptığı sırada yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Tekirdağ Çorlu'da yıldırım düşmesi sonucu bir vatandaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi Kayabaşı Caddesi üzerinde yürüyüşe geçen 65 yaşındaki Ali Özel, gök gürültülü sağanak yağışa yakalandı. Bölgeye yıldırımın düşmesi neticesinde talihsiz vatandaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma tarafından yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK'dan açıklama

Sahte diploma skandalında gözlerin çevrildiği kurumdan açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Başakşehir ve Beşiktaş kazandı, ülke puanı şaha kalktı

RAMS Başakşehir ve Beşiktaş kazandı, ülke puanı şaha kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.