Tekirdağ Çorlu'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
65 yaşındaki Ali Özel, Tekirdağ Çorlu'da yürüyüş yaptığı sırada yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Tekirdağ Çorlu'da yıldırım düşmesi sonucu bir vatandaş hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi Kayabaşı Caddesi üzerinde yürüyüşe geçen 65 yaşındaki Ali Özel, gök gürültülü sağanak yağışa yakalandı. Bölgeye yıldırımın düşmesi neticesinde talihsiz vatandaş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma tarafından yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa