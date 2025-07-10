Tekirdağ Çorlu'da Sokak Çetelerine Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gençleri hedef alan sokak çetelerine yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Çorlu ilçesinde 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 281,05 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 33 adet sentetik ecza hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 600 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A., B.Ş. ve A.Ç. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ