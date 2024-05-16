Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ Çorlu'da otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza anı kamerada

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şeyh Sinan Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu'da otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde Tahtalı Camii yakınlarında meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı yönünden Çorlu Otogarı istikametine seyreden bir motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası devrilen motosikletten düşen Oğuzcan G. ile Emirhan T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Salih Omurtak Motosiklet Tekirdağ Çorlu Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

 AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti

AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti

 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Binaya asılan 'Allah belanı versin Nurettin' yazılı pankart vatandaşları şaşırttı

Binaya asılan "Allah belanı versin Nurettin" yazılı pankart vatandaşları şaşırttı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title