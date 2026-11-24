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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gelinini bıçaklayarak öldüren kayınpeder çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, Kızılpınar Mahallesi'nde, aile içinde çıkan tartışmada kayınpeder Mehmet Ç., gelini Nihal Ç.'yi defalarca bıçakladı. Nihal Ç. ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 çocuk annesi kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelerine hayatını kaybetti.

Jandarmaya teslim oldu

Cinayetin ardından şüpheli Mehmet Ç.'nin jandarma karakoluna giderek teslim olduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı