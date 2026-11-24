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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde demir çelik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

İddiaya göre, Veliköy Mahallesi'nde demir çelik fabrikasında kaynak çalışması sırasında yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikaya ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere yoğun şekilde müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 kişinin dumandan etkilendiği öğrenilirken, olayın çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı