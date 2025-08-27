Tehlikeli Motosiklet Sürüşüne Sosyal Medya Ceza Getirdi

Tehlikeli Motosiklet Sürüşüne Sosyal Medya Ceza Getirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sosyal medya üzerinden tehlikeli motosiklet sürüşü yapan aday sürücü H.Y.G. 53 bin 171 lira ceza alırken, sürücü belgesi iptal edildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kullandığı motosikletle tehlikeli hareketler yaparak bunları sosyal medya hesabı üzerinden "Yakalayabilen olmadı daha" diye paylaşan aday sürücüye 53 bin 171 lira idari para cezası kesilirken, sürücü belgesi de daimi olarak iptal edildi.

Sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı videolarda Kapaklı ilçesinde motosiklet ile saygısızca sürüş yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu tespit edilen H.Y.G., cumhuriyet savcısının talimatıyla yakalanarak Kapaklı Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi.

Bahse konu video kaydındaki trafik kural ihlallerine istinaden şahsa toplam 9 maddeden 53 bin 171 lira idari para cezası kesildi ve aday sürücü olması sebebiyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

Ayrıca, polis ekipleri tarafından trafik güvenliğini tehlikeye sokma konusuyla ilgili H.Y.G. hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ASELSAN'dan heyecanlandıran mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak?

ASELSAN heyecanlandırdı! Erdoğan öncesi ilk ipucu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin Akil ve Anıl Altan boşandı

Aşkları dizi setinde başlamıştı! 7 yıllık evlilik resmen sona erdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.