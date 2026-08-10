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Akyazı'da sosyal medya tehdidi ve uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Akyazı'da sosyal medya tehdidi ve uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sosyal medya üzerinden halk arasında panik ve korku oluşturmak amacıyla tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen İ.D. (42), düzenlenen operasyonda yakalandı. Evinde yapılan aramalarda 11 litre kaçak alkol, ecstasy, sentetik ecza ve esrar öğütücü ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen şüpheli, 'halk arasında korku ve panik oluşturmak gayesiyle tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden halk arasında panik ve korku oluşturmak gayesiyle tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen şüpheli, uyuşturucu ve kaçak alkolle birlikte yakalanarak tutuklandı.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden yürütülen çalışmalarda, İ.D. (42) isimli şüphelinin hesabı üzerinden halk arasında panik ve korku oluşturmak gayesiyle tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Ekiplerce Akyazı ilçesindeki ikametine düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanırken, evde yapılan aramalarda 11 litre el yapımı kaçak alkol, alkol yapımında kullanılan ve içerisinde eser miktarda etil alkol bulunan şişe, 1 adet ecstasy, 12 adet sentetik ecza ve 1 adet esrar öğütücü ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.D., işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Halk arasında korku ve panik oluşturmak gayesiyle tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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