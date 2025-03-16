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Tefecilik ve Vergi Suçundan 17 Yıl Cezası Olan Firari Yakalandı

Tefecilik ve Vergi Suçundan 17 Yıl Cezası Olan Firari Yakalandı
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Gaziantep'te hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. isimli firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Oğuzeli ilçesinde yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli, cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te tefecilik ve vergi kanuna muhalefet suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde tefecilik yapmak ve vergi usul kanununa muhalefet suçundan hakkında 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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