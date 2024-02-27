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Tefecilere ve Dolandırıcılara Yönelik Operasyonlarda 147 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 56 ilde gerçekleştirilen 'Kafes-49' operasyonlarında tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine eş zamanlı olarak müdahale edildi. Operasyonlar sonucunda 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Tefecilere ve dolandırıcılara yönelik 56 ilde gerçekleştirilen "Kafes-49" operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Kafes-49" operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedilerek, şu bilgiler verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İl KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Zonguldak, Batman, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 56 ilde eş zamanlı olarak 'KAFES-49' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda şüphelilerin; tefecilik, kamu kurum ve kuruşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, parada sahtecilik, resmi ve özel belgede sahtecilik, Vergi Usul Kanununa muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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