Tedavi hakkını hastanede değil, mahkemede arıyor

Son yıllarda hekimlerinin, özel muayenehanesine yönlendirmesi ile gündeme gelen Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, şimdi de ilginç bir mahkeme süreci ile karşı karşıya geldi. ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyata alınacakken bıçak parası vermediği için ameliyatından vazgeçildiğini iddia eden hasta Sadık Ayyıldız, elindeki raporlarla birlikte Aydın Adliyesi'ne giderek hem hekimden hem de hastane yönetiminden şikayetçi oldu. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre; Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Sadık Ayyıldız, böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde muayene oldu. Muayene ve tetkikler sonrası kendisine 6 ay sonraya ameliyat günü verildiğini belirten Sadık Ayyıldız, böbrek sancısı ile 6 ay bekledikten sonra ameliyat için hastaneye yattı. Ameliyat olmak için hastanede 2 gün aç susuz bekleyen Ayyıldız, ameliyat için bekleyişinin 2'nci gününde imalı bir şekilde kendisinden istenen parayı veremeyince "Sen 3 ay sonra gel" denilerek hastaneden ameliyat edilmeden taburcu edilince mahkemeye başvurdu.

"Aç susuz saatlerce ameliyat sırası bekledim"

Hastalığı nedeniyle hastane sürecinde çok zorlandığını belirten Sadık Ayyıldız, "Böreklerimdeki rahatsızlıktan dolayı Aydın Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniği'ne başvurdum. Buradaki doktor benim muayenemi yapıp tahlil istedi. Tahlil sonuçlarına göre benim böbreğim taş olduğunu ve kırılması gerektiğini belirterek beni Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirdi. Daha sonra ben de üniversite hastanesine gittim. Burada da doktor yeniden tahlillerimi yapıp ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ameliyat sırası olduğunu söylenip 6 ay sonraya anca gün verilebileceği söylenince kabul ettim. Ameliyat olacağım ay geldi ve üniversite hastanesinden yeniden tahlillerimi yaptırmam gerektiğini ameliyat günümün yaklaştığı söylendi. Gidip tekrar tahlillerimi yaptırdım ve 19 Ağustos'ta yatışımın yapılacağını söyleyip erkenden hastanede olmam istendi. Sabah saat 8'de hastanedeydim ve o gün öğleden sonra 15.30'a kadar elimde evraklarımla bekletildim. Oradaki asistana ve personele neden bu kadar fazla bekletildiğimi sorduğumda bana sürekli 'bekle, bekleyeceksiniz' gibi cevaplar verilerek herhangi bir açıklama yapılmadı. Sonunda akşam üstü hastaneye yatışım yapıldı. Bir şey yememem gerektiği söylendiği için o saate kadar aç-susuz bekledim. Gece de film çekildi. Sabah ameliyata girmemi beklerken neden olduğunu anlamadığım şekilde önce odam değiştirildi. Yine saat 15.30-16.00'ya kadar bekletildim. Oradaki çalışanlara sorduğumda bu sefer de, 'Ne zaman ameliyat olacağın belli değil, bekleyeceksiniz' dendi" diye konuştu.

"Bazı şeyleri anlaman gerekiyordu"

Ameliyatının ertelendiğini taburcu edilmeden kısa süre önce öğrendiğini aktaran Ayyıldız, "En son isminin Kaan olduğunu öğrendiğim asistan doktor bana gelerek 'seni taburcu ediyoruz' dedi. Bende neden taburcu ettiklerini sorduğumda bana 'senin bazı şeyleri anlaman gerekiyordu' diyerek ameliyatımın 7 Kasım'a ertelendiğini söyledi. Ağrılarım olduğu ve bekleyemeyeceğimi söylemek için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki Üroloji Doktorum Arif Kol'un odasına gittim, kendisi ile görüşemedim. Doktorun sürekli toplantıda, ameliyatta olduğunu söylenerek geçiştirildim. Rektörlüğe gidip, rektör yardımcılarına da durumumu anlattığımda onlar da 'biz sizi ararız' dediler ama kaç gün oldu halen daha arayan soran yok. 20 Ağustos'tan bu yana mağdurum" dedi.

"Devletin imkanlarına yazık"

Defalarca tahlil yaptırmak zorunda kaldığını dile getiren Ayyıldız, "Tahlillerim için defalarca idrara sıkışık ve aç karnına başta olmak üzere daha birçok tahlil için, sağlığıma kavuşmak için gittim geldim. 3 sefer istenilen tahlilleri yaptırdım. Arabam yok otobüslerle hastaneye gittim geldim. Hem bana hem de devletimizin imkanlarına yazık. Git-gel çok zor oldu" ifadelerini kullandı.

Savcılığa suç duyurusunda bulundu

Yaşadıklarının çok zoruna gittiğini ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu dile getiren Ayyıldız, "Sonunda dayanamadım ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağımı söylediğimde bana 'senin gibi çok hastalar geliyor, hiçbir şey olmaz, kimse bir şey yapamaz' diye cevap aldım. Hastanede yatan bazı hastalardan veya yakınlarından edindiğim bilgiye göre, kimilerinden 25, kimilerinin de 35 bin TL'ye ücretli olarak ameliyat edildiğini duydum. Benden açık açık herhangi bir para talebinde bulunulmadı. Ama bana ilk etapta bunu söyleselerdi belki kabul ederdim, belki de ücretli ameliyatı kabul etmezdim. 6 aydır bekledim ama ameliyatım yapılmadı ve mağdur edildim. 3 ay daha neden bekleyeceğim anlamadım, ben de bu ülkenin vatandaşıyım ve tedavi görme hakkımı kullanmak istiyorum. Bu durum çok zoruma gitti" diye konuştu.

Ameliyatının yapılmasını istediğini belirten Ayyıldız, "Ağrılarım devam ediyor, evde kıvranıyorum. Doktorum ve asistanı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Doktorumun değiştirilmesi için üniversite hastanesine dilekçemi verdim. Bir an önce gerekli ameliyatımın gerçekleştirilmesini ve sağlığa kavuşmamı istiyorum" diye konuştu. - AYDIN